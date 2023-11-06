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Автоспорт

Феррари объяснила, что стало причиной катастрофы Леклера на Гран-при Бразилии

У пилота Скудерии просто не было ни единого шанса исправить ситуацию, в которой он оказался не по своей вине.
Вчера, 23:06
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер точно хочет как можно скорее забыть Гран-при Бразилии, который завершился для него, даже не успев начаться.

Во время прогревочного круга на болиде монегаска отказала гидравлика, в результате чего машина встретилась с барьерами.

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По словам руководителя Скудерии Фредерика Вассера, причиной отказа гидравлики и силовой установки стала неисправность электроники, которая просто все отключила.

"Это проблема с электронной системой, она отключила гидравлику и мотор. Машину пока не вернули, и мы точно не знаем, но проблема, скорее всего, связана с электроникой", - цитирует Вассера Motorsport Week.

"Шарль начал выключать и включать машину и так далее. Сложность в том, что после этого он проехал еще 30 метров, но потом понял, что оказался в той же ситуации. Так что было лучше остановиться". 

"Восстановить работу было нельзя. Когда система отключается, ты теряешь рулевое управление и коробку передач".

Ранее руководитель Мерседеса Тото Вольфф признался, что и для его команды уик-энд в Бразилии был не самым удачным, назвав его "худшим" для команды за 13 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Бразилии Шарль Леклер

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