"Почему мне бл*ть так не везет?": Леклер разбил болид еще до старта Гран-при Бразилии

Монегаск не справился с управлением во время прогревочного круга.

В Сан-Паулу на Интерлагосе стартовал Гран-при Бразилии, который уже отметился необычным событием.

Во время прогревочного круга пилот Феррари Шарль Леклер не справился с управлением и влетел в барьеры.

Общаясь по радио со своим гоночным инженером, монегас сообщил, что у него отказала гидравлика, при этом посетовав на свою удачу, а точнее, ее отсутствие.

"Нееееет! Я потерял гидравлику. Почему мне бл*ть так не везет... Почему мне бл*ть так не везет...", - цитирует Шарля Ferrari News.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться результатами всех прошедших сессий гоночного уик-энда в Бразилии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!