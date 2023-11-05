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"Почему мне бл*ть так не везет?": Леклер разбил болид еще до старта Гран-при Бразилии

Монегаск не справился с управлением во время прогревочного круга.
Сегодня, 19:26
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В Сан-Паулу на Интерлагосе стартовал Гран-при Бразилии, который уже отметился необычным событием.

Во время прогревочного круга пилот Феррари Шарль Леклер не справился с управлением и влетел в барьеры.

Общаясь по радио со своим гоночным инженером, монегас сообщил, что у него отказала гидравлика, при этом посетовав на свою удачу, а точнее, ее отсутствие.

"Нееееет! Я потерял гидравлику. Почему мне бл*ть так не везет... Почему мне бл*ть так не везет...", - цитирует Шарля Ferrari News.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться результатами всех прошедших сессий гоночного уик-энда в Бразилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Бразилии Шарль Леклер

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