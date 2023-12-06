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Норрис убежден, что выиграет свой первый Гран-при в следующем сезоне

Макларен сейчас в отличном состоянии.
Сегодня, 15:30
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Ландо Норрис убежден, что в следующем сезоне сможет выиграть Гран-при.

Напомним, что пилот Макларен провел в Формуле-1 уже пять полных сезонов 13 раз поднимался на подиум. Однако все еще не имеет на своем счету ни одной победы.

При этом Ландо верит, что в следующем сезоне все измениться, у Макларен сейчас дела идут просто прекрасно. Команда, вероятно, в лучшем своем состоянии за долгие годы.

"Да, сто процентов. Ведь я остаюсь в Макларен, и я чувствую, что мы близки к этому. Сейчас в нашем распоряжении гораздо больше всего, в команде начинают работать новые специалисты, которые перешли из других коллективов.

Сейчас команда находится в лучшем для себя положении за последние лет десять, наверное. И мне кажется, что в следующем году мы тоже можем многого ждать – мы наконец-то запустили собственную аэродинамическую трубу, многие другие вещи тоже складываются как иногда удачно.

Если за последние пять лет в моей жизни и был момент, когда я чувствовал себя наиболее уверенно – то это, вероятно, происходит именно сейчас, в отношении сезона-2024", - приводит слова Норриса racingnews365.

Ранее также сообщалось, что против Тото Вольффа запущено расследование.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

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