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Автоспорт

Тото и Сюзи Вольфф находятся под расследованием ФИА

Их обвиняют в передаче друг другу конфиденциальной информации.
Сегодня, 11:12
Тото и Сюзи Вольфф / Getty Images
Тото и Сюзи Вольфф / Getty Images

Сюзи и Тото Вольфф находятся под расследованием со стороны ФИА, пишет Autosport.

Напомним, что Тото является совладельцем и директором Мерседес Ф-1, а Сюзи - управляющий директор Академии Ф-1. Серией руководит ФОМ - компания, владющая коммерческими правами Формулы-1.

Предполагается, что супруги могли делиться информацией, которую они никак не могли бы получить при других обстоятельствах. Тото мог узнавать от жены о намерениях и решениях ФОМ, а она, в свою очередь, сведения о руководителях, интересные для ФОМ.

Боссы других команд пожаловались на Вольффа после того, как во время собрания он сказал фразу, которая намекала на то, что у него есть некий источник информации в ФОМ.

"ФИА в курсе спекуляций в прессе по поводу предполагаемой передачи конфиденциальной информации от сотрудника ФОМ руководителю команды Ф-1. Отдел контроля рассматривает вопрос", – говорится в заявлении Федерации.

Ранее, напомним, сообщалось, что Формула-1 опубликовала календарь спринтов на сезон-2024.

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