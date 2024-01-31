Андретти представил концепт болида 2024 года для тестов в аэродинамической трубе

Команда готовится к дебюту в Формуле 1, хотя ее участие в серии по-прежнему не было подтверждено.

Потенциально будущая команда Формулы 1 Андретти Кадиллак все еще работает над дебютом в 2025 году.

Как сообщает Motorsport, американский коллектив представил свою первую модель для испытаний в аэродинамической трубе.

Источник: Motorsport/motorsport.com

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Команда активно работает в аэродинамической трубе Тойоты в Кельне, начиная с октября. Теперь было опубликовано первое изображение модели болида 2024 года.

В конечном итоге она перейдет в полную программу испытаний 2025 года, если участие команды в Ф1 будет подтверждено достаточно рано.

Заявка Андретти получила зеленый свет от ФИА еще 2 октября, но она все никак не пройдет второй этап одобрения от Формулы 1 и ее генерального директора Стефано Доменикали.

Несмотря на отсутствие такого разрешения, команда увеличивает численность персонала на своей проектной базе в Сильверстоуне, которая вскоре будет переведена на более крупный объект неподалеку.

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