Андретти представил концепт болида 2024 года для тестов в аэродинамической трубе
Потенциально будущая команда Формулы 1 Андретти Кадиллак все еще работает над дебютом в 2025 году.
Как сообщает Motorsport, американский коллектив представил свою первую модель для испытаний в аэродинамической трубе.
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Команда активно работает в аэродинамической трубе Тойоты в Кельне, начиная с октября. Теперь было опубликовано первое изображение модели болида 2024 года.
В конечном итоге она перейдет в полную программу испытаний 2025 года, если участие команды в Ф1 будет подтверждено достаточно рано.
Заявка Андретти получила зеленый свет от ФИА еще 2 октября, но она все никак не пройдет второй этап одобрения от Формулы 1 и ее генерального директора Стефано Доменикали.
Несмотря на отсутствие такого разрешения, команда увеличивает численность персонала на своей проектной базе в Сильверстоуне, которая вскоре будет переведена на более крупный объект неподалеку.
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