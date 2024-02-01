В Андретти категорически не согласны с заявлением Формулы-1

В Андретти заявили, что не согласны с выводами Формулы-1 касательно конкурентноспособности команды, пишет Autosport.

Напомним, что 31 января Формула-1 официально отклонила заявку американской команды на участие в серии в сезонах 2025 и 2026. Мотивировали это тем, что команда не будет конкурентноспособной, однаок предложили им вернуться в 2028 году.

Отметим, что Андретти были готовы стартовать в чемпионате уже в 2025 году с силовыми установками Рено, а затем, в 2028-м, команда перешла бы на собственные, от GM.

Именно этот пункт, наверное, не позволил Формуле-1 полностью отказать команде. Им было предложено вернуться в 2028 году, когда Андретти станет заводской командой Дженерал Моторс.

В команде же сразу отреагировали на заявление серии, отметив, что сообщение об их неконкурентноспособности не соответствует действительности. Андретти поблагодарила болельщиков и заявила, что работа будет продолжена.

Ранее также сообщалось, что в календарь Формулы-1 может вернуться Гран-при Малайзии.

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