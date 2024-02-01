iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

В Андретти категорически не согласны с заявлением Формулы-1

Команда продолжит свою работу.
Сегодня, 10:05
Майкл Андретти / Getty Images
Майкл Андретти / Getty Images

В Андретти заявили, что не согласны с выводами Формулы-1 касательно конкурентноспособности команды, пишет Autosport.

Напомним, что 31 января Формула-1 официально отклонила заявку американской команды на участие в серии в сезонах 2025 и 2026. Мотивировали это тем, что команда не будет конкурентноспособной, однаок предложили им вернуться в 2028 году.

Отметим, что Андретти были готовы стартовать в чемпионате уже в 2025 году с силовыми установками Рено, а затем, в 2028-м, команда перешла бы на собственные, от GM.

Именно этот пункт, наверное, не позволил Формуле-1 полностью отказать команде. Им было предложено вернуться в 2028 году, когда Андретти станет заводской командой Дженерал Моторс.

В команде же сразу отреагировали на заявление серии, отметив, что сообщение об их неконкурентноспособности не соответствует действительности. Андретти поблагодарила болельщиков и заявила, что работа будет продолжена.

Ранее также сообщалось, что в календарь Формулы-1 может вернуться Гран-при Малайзии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андретти

Статьи по теме

Андретти представил концепт болида 2024 года для тестов в аэродинамической трубе Андретти представил концепт болида 2024 года для тестов в аэродинамической трубе
Пять главных событий 2023 года: автоспорт Пять главных событий 2023 года: автоспорт
Рено по-прежнему хочет поставлять моторы для команды Андретти Рено по-прежнему хочет поставлять моторы для команды Андретти
В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа11:21
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Бокс11:15
Камбосос: Речь идет о закреплении бессмертного боксерского наследия
Бокс11:00
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: прогноз на титульный бой
Европа10:52
Модрич может завершить карьеру после Евро-2024
Бокс10:40
Арум поделился ожиданиями от боя Ломаченко - Камбосос
Формула 110:05
В Андретти категорически не согласны с заявлением Формулы-1
Бокс09:55
Менеджер Усика предсказал результат боя Александра с Фьюри
Европа09:39
Голосование за Золотой мяч-2024: Беллингем продолжает быть лучшим
Европа09:35
Де Брюйне вышел на третье место по количество ассистов в АПЛ
Европа09:27
Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK