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Автоспорт

Экс-чемпион мира выступил с резкой критикой пилота РБ

Жак Вильнев считает, что Риккардо не потерял свое место в паддоке только из-за имиджа.
Сегодня, 13:34
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал Даниэля Риккардо.

Пилот РБ (Visa Cash App RB Formula One Team) по мнению канадца - лишь продукт собственного имиджа и социальных сетей.

Как пилот Формулы 1 австралиец выглядит блекло даже на фоне своего партнера Юки Цуноды.

"Риккардо – это в чистом виде продукт современного имиджа и соцсетей. Его столь длинная карьера не могла бы держаться только на результатах. Этого бы просто не случилось. Потому что ничего не сходится.

В конечном счете, он не выглядит действительно здорово даже на фоне Юки Цуноды. Но он приносит пользу Формуле 1, работает на ее имидж – и только поэтому он здесь.

Есть много гонщиков, которые как минимум не уступают Риккардо в скорости, но у них нет такого имиджа. Так что да, порой команде выбирают пилотов на основе имиджа", – цитирует Вильнева Planet F1.

Ранее также сообщалось, что Альпин покинули два ведущих инженера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо

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