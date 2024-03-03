Два ведущих инженера покинули Альпин

Сразу два ведущих инженера Альпин покинут команду уже на старте сезона, пишет The Race.

Технический директор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бер подали заявления еще до Гран-при Бахрейна.

Их уход связан с тем, что новый болид французской команды получился неконкурентноспособным. По некоторым данным, после провала предсезонных тестов, команде пришлось сделать авто на 11 кг тяжелее минимально разрешенного веса.

Сообщается, что оба специалиста продолжат временно исполнять свои обязанности и покинут команду лишь в апреле.

Данную информацию в Альпин отказались комментировать.

Ранее также сообщалось, что пилоты Альпин также намерены покинуть команду.

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