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Два ведущих инженера покинули Альпин

Французская команда продолжает свой путь на дно.
Сегодня, 10:26
Alpine F1 Team / Getty Images
Alpine F1 Team / Getty Images

Сразу два ведущих инженера Альпин покинут команду уже на старте сезона, пишет The Race.

Технический директор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бер подали заявления еще до Гран-при Бахрейна.

Их уход связан с тем, что новый болид французской команды получился неконкурентноспособным. По некоторым данным, после провала предсезонных тестов, команде пришлось сделать авто на 11 кг тяжелее минимально разрешенного веса.

Сообщается, что оба специалиста продолжат временно исполнять свои обязанности и покинут команду лишь в апреле.

Данную информацию в Альпин отказались комментировать.

Ранее также сообщалось, что пилоты Альпин также намерены покинуть команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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