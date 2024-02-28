Гасли и Окон не верят в проект Альпин и хотят покинуть команду

Команда Альпин разваливается буквально на глазах, утверждает Auto Motor und Sport.

Новый болид после предсезонных тестов снова не оправдал ожидания персонала и пилотов, и все теперь задумываются о своем будущем.

Издание пишет, что первые инженеры уже начали увольняться, а оба пилота не горят желанием продлевать контракт.

Напомним, что контракты Гасли и Окона заканчиваются в конце текущего сезона, так что для обоих французов, вероятно, этот год станет последним в Альпин.

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Глава команды Бруно Фамин считает, что одной из причин неудачи команды могло стать то, что Альпин долго боролось с крэш-тестами от ФИА. Но по словам руководителя, их команда не единственная, кто сктолкнулась с этой проблемой.

AMuS пишет, что для того, чтобы пройти крэш-тест, французам пришлось усиливать ряд деталей, из-за чего болид стал намного тяжелее, чем планировалось.

Ранее также сообщалось, что Альпин не будет устраивать тесты для Мика Шумахера.

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