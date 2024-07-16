iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен: Соперники догоняют Ред Булл, это замечательно

Трехкратный чемпион мира готовится к упорной борьбе за победы во второй части сезона.
Сегодня, 00:58
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Сезон-2024 Ред Булл начал в привычном доминирующем стиле. Но очень быстро соперники австрийской команды начали ее догонять, что привело к интересной ситуации в чемпионате.

Макс Ферстаппен продолжает удерживать лидерство в личном зачете, при этом оппоненты постепенно приближаются к нему.

"Конечно", - сказал Ферстаппен во время Фестиваля скорости в Гудвуде в минувшие выходные, когда его спросили, нравится ли ему то, что борьба в Формуле-1 становится все плотнее.

"У нас было несколько замечательных лет. Конечно, этот год тоже начался очень конкурентно, а теперь все понемногу наверстывают упущенное. Каждая гонка - это настоящая битва, так что это здорово", - цитирует Макса официальный сайт Ф1.

"Я думаю, что эта тема будет продолжаться до конца сезона, так что неизвестно, что произойдет. И это здорово для спорта".

Источник: Getty Images

"Я имею в виду, что в целом это просто здорово, что в Формуле-1 так много фантастических гонщиков, которые усложняют задачу победить".

"Думаю, все этого ждали, и это определенно то, чего хотят болельщики Формулы-1. Это здорово, что есть так много разных команд. Это будет отличная концовка года".

Напомним, что до летнего перерыва запланированы еще два этапа, один из которых пройдет в Венгрии на этой неделе. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Будапеште.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Пилот Ред Булл начнет Гран-при Великобритании с пит-лейна Пилот Ред Булл начнет Гран-при Великобритании с пит-лейна
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Евро-2024: Испания обыграла Англию
просмотров

Последние новости

Формула 100:58
Ферстаппен: Соперники догоняют Ред Булл, это замечательно
Формула 100:38
Гран-при Венгрии: этап в Будапеште откроет вторую часть сезона
Европа00:28
"Я уже говорил об этом ранее": Лунин ответил на вопрос о своем будущем
Европа00:11
Лион перехватил у Монако лучшего бомбардира Евро-2024
Вчера, 23:53
Европа23:53
Меньше чем у Хойлунда и Маласии: раскрыта зарплата Зиркзе в Манчестер Юнайтед
Европа23:39
"Худшее, что у нас когда-либо было": фанаты Челси разочарованы новой домашней формой команды
Евро-202422:58
Евро U-19: Италия победила Норвегию, Украина потеряла очки в игре с Северной Ирландией
Европа22:55
Украина не смогла "распечатать" Северную Ирландию в стартовом матче юношеского Евро-2024
Киберспорт22:53
S1mple сделал заявление по поводу своего возвращения в CS2
Европа22:29
Алексис Санчес отказался от переезда в Саудовскую Аравию ради Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK