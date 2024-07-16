Ферстаппен: Соперники догоняют Ред Булл, это замечательно

Трехкратный чемпион мира готовится к упорной борьбе за победы во второй части сезона.

Сезон-2024 Ред Булл начал в привычном доминирующем стиле. Но очень быстро соперники австрийской команды начали ее догонять, что привело к интересной ситуации в чемпионате.

Макс Ферстаппен продолжает удерживать лидерство в личном зачете, при этом оппоненты постепенно приближаются к нему.

"Конечно", - сказал Ферстаппен во время Фестиваля скорости в Гудвуде в минувшие выходные, когда его спросили, нравится ли ему то, что борьба в Формуле-1 становится все плотнее.

"У нас было несколько замечательных лет. Конечно, этот год тоже начался очень конкурентно, а теперь все понемногу наверстывают упущенное. Каждая гонка - это настоящая битва, так что это здорово", - цитирует Макса официальный сайт Ф1.

"Я думаю, что эта тема будет продолжаться до конца сезона, так что неизвестно, что произойдет. И это здорово для спорта".

Источник: Getty Images

"Я имею в виду, что в целом это просто здорово, что в Формуле-1 так много фантастических гонщиков, которые усложняют задачу победить".

"Думаю, все этого ждали, и это определенно то, чего хотят болельщики Формулы-1. Это здорово, что есть так много разных команд. Это будет отличная концовка года".

Напомним, что до летнего перерыва запланированы еще два этапа, один из которых пройдет в Венгрии на этой неделе. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Будапеште.

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