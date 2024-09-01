Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана
Датчанин стал первым пилотом, который заработал 12 штрафных баллов за 12 месяцев.
Пилот Хаас Кевин Магнуссен пропустит следующее Гран-при.
Напомним, на Гран-при Италии дачанин занял 10-е место и принес команде одно очко.
Однако во время гонки Магнуссен получил 10 секунд штрафа за столкновение с Юки Цунодой. А по итогам гонки стюарды насчитали пилота два штрафных балла.
Таким образом Кевин стал первым пилотом Формулы-1, который за 12 месяцев получил 12 штрафных баллов. Таким образом Магнуссен пропустит следующую гонку.
С кратким обзором Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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