iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана

Датчанин стал первым пилотом, который заработал 12 штрафных баллов за 12 месяцев.
Сегодня, 18:15
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Пилот Хаас Кевин Магнуссен пропустит следующее Гран-при.

Напомним, на Гран-при Италии дачанин занял 10-е место и принес команде одно очко.

Однако во время гонки Магнуссен получил 10 секунд штрафа за столкновение с Юки Цунодой. А по итогам гонки стюарды насчитали пилота два штрафных балла.

Таким образом Кевин стал первым пилотом Формулы-1, который за 12 месяцев получил 12 штрафных баллов. Таким образом Магнуссен пропустит следующую гонку.

С кратким обзором Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Магнуссен

Статьи по теме

Хаас объявил о расставании с Магнуссеном после сезона-2024 Хаас объявил о расставании с Магнуссеном после сезона-2024
Оба пилота Хаас были дисквалифицированы из протоколов квалификации Гран-при Монако Оба пилота Хаас были дисквалифицированы из протоколов квалификации Гран-при Монако
ФИА планирует ввести более жесткие штрафы за "тактику Магнуссена" ФИА планирует ввести более жесткие штрафы за "тактику Магнуссена"
Магнуссен рискует пропустить Гран-при из-за дисквалификации в 2024 году Магнуссен рискует пропустить Гран-при из-за дисквалификации в 2024 году
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Украина21:41
Матч Кривбасс - Шахтер перенесли из-за воздушной тревоги
Европа21:29
Тен Хаг установил новый клубный антирекорд
Европа21:17
Салах высказался о возможном уходе из Ливерпуля в конце сезона
Формула 121:05
Ферстаппен: Мы превратили доминирующий болид в монстра
Европа20:37
Бавария уверенно победила Фрайбург
Олимпийские игры20:23
Украина установила еще один мировой рекорд на Паралимпиаде
Европа19:59
Ливерпуль катком прошелся по Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Европа19:37
Милан уже рассматривает увольнение Фонсеки
Олимпийские игры19:14
Колинько выиграл первую медаль для Украины в бочче
Европа19:08
Мареска - о ничьей с Кристал Пэлас: Стыдно за результат, но не за игру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK