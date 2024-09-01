Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана

Датчанин стал первым пилотом, который заработал 12 штрафных баллов за 12 месяцев.

Пилот Хаас Кевин Магнуссен пропустит следующее Гран-при.

Напомним, на Гран-при Италии дачанин занял 10-е место и принес команде одно очко.

Однако во время гонки Магнуссен получил 10 секунд штрафа за столкновение с Юки Цунодой. А по итогам гонки стюарды насчитали пилота два штрафных балла.

Таким образом Кевин стал первым пилотом Формулы-1, который за 12 месяцев получил 12 штрафных баллов. Таким образом Магнуссен пропустит следующую гонку.

С кратким обзором Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!