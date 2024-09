Рискованная стратегия Феррари позволила Леклеру выиграть Гран-при Италии

В воскресенье, 1 сентября, в Монце состоялось Гран-при Италии.

Уже старт вышел очень жарким. Расселл не вписался в поворот и потерял множество позиций, оказавшись позади обоих Ред Булл, а Пиастри, проиграв партнеру старт, сумел атаковать Норриса во второй шикане и завоевать лидерство.

LAP 1 / 53



PIASTRI TAKES THE LEAD!! 😱



The Australian sweeps around Norris at the della Roggia chicane to lead the field!! 👏



Leclerc also squeezes past into second, sparking jubilation in the stands! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/ViptiU4v5v — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Увы, для Расселла ошибка на старте стоила очень дорого. Пилот повредил торцевую платину переднего антикрыла, что сильно сказалось на возможностях болида.

LAP 5 / 53



Russell is struggling to get back on terms, he's got damage to the front wing of his Mercedes 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/ZjGOUXsRGf — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Нико Хюлькенберг поучаствовал в двух эпизодах с пилотами РБ, и в итоге Юки Цунода был вынужден выбыть с гонки. За этого пилот Хаас получил 10-секундный штраф, а также еще 5 секунд получил Риккардо, однако оба пилота получили поврежения болидов.

А Джорджу Расселлу лишь на 12 круге решили наконец заменить сломанное антикрыло, в результате чего британец вернулся на трассу 16-м.

LAP 12 / 53



Russell pits next time by and swaps to the Hard tyres 🛞



The Mercedes also receives a new front wing and re-joins down in P16.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/f32Q2yv19a — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

К 16-му кругу Макларен совершили удачный андеркат, и Норрис оказался впереди Леклера. Феррари попробовали ответить своим пит-стопом, который лишь сильнее ухудшил ситуацию. В итоге в лидерах остались Карлос Сайнс, который, похоже, решил ехать с одним пит-стопом, и Ред Булл, которые стартовали на "харде".

LAP 16 / 53



Leclerc pits along with Hamilton a lap later - but it's not enough!!



Norris powers past and takes back second place!#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/1zIy0EnCYJ — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Ред Булл наконец ушел на пит-стоп, и ужасная ошибка механика привела к тому, что Макс вынужден был стоять целых шесть секунд. Кроме того, "быки" решили поставить второй хард, а это значит, что их пилотам придется делать еще один пит-стоп.

LAP 23 / 53



Verstappen bails from the lead and swaps to another set of Hard compound tyres.



It's a slow stop on the rear right - 6.2 seconds, to be exact - before the Red Bull returns to the fray.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/3yyaqnl0oW — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

К 30-му кругу Макларены уверенно забрали лидерство, однако Норрис резко потерял темп, и это привело к тому, что его догнал Леклер, который стал очень агрессивно атаковать пилота Макларен.

LAP 32 / 53



Hello, hello 👀



Norris drops 2 seconds to Piastri on a single lap by cutting over the della Roggia chicane.



As a result, Leclerc's Ferrari starts to loom large in the mirrors!#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/jQSpbiwRkp — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

В итоге Макларен был вынужден звать Норриса в боксы и менять ему шины. На трассу Ландо вернулся сразу за Максом, которому еще придется заезжать на пит-стоп.

LAP 37 / 53



Norris is reeling Verstappen in on fresher tyres - but catching is one thing, overtaking entirely another 🤔



"When it's possible to defend, do you want me to race him?" Max asks Red Bull 📻



"Yes, please. Yeah" is GP's reply.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/n0yv3abMU8 — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

За 10 кругов до финиша сложилась интересная ситуация. Вперед вырвались обе Феррари, которые продолжали ехать с одним пит-стопом, а позади них в четырех секундах два Макларена на куда более свежих шинах. Однако Пиастри очень быстро сокращалась дистанцию до Сайнса, который целых 10 секунд уступал своему партнеру.

LAP 44 / 53



McLaren at maximum attack, Ferrari at maximum conservation 📈



Piastri is catching by 1.5s a lap - but he'll have to pass Sainz first!



10 laps to go, this is INSANE! 🤯#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/7O0ZUpDxHF — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Вскоре Пиастри вполне ожидаемо очень легко прошел Сайнса и устремился за Леклером, до которого было 12 секунд.

LAP 45 / 53



PIASTRI INTO SECOND!! 😱



He passes Sainz on the OUTSIDE into Ascari and sets off in pursuit of Leclerc in the other Ferrari! 👏#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/jJatFbhJ9q — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Однако Пиастри попросту не хватило времени, чтобы догнать Леклера, монегаск благодаря рискованной стратегии и аккуратному обращению с шинами выиграл доамшнее Гран-при!

