Ферстаппен верит, что уик-энд в Баку не будет таким ужасным, как в Монце

Ред Булл надеется решить некоторые свои проблемы, которые мешали команде в последнее время.

Недавний Гран-при Италии получился для Ред Булл очередным сложным этапом, где команда не смогла бороться за победу.

Макс Ферстаппен финишировал шестым, а его напарник по команде Серхио Перес - восьмым. Однако нидерландец считает, что в Азербайджане ситуация изменится.

"Нам предстоит еще много работы. Но я думаю, что в Монце в каком-то смысле полезно узнавать больше об машине. А теперь просто нужно время, чтобы сделать ее лучше", - цитирует Макса Pit Debrief.

"Я думаю, мы поняли наши слабости. Теперь речь идет о том, чтобы просто попытаться найти решение этой проблемы".

"Я также знаю, что это произойдет не через одну или две недели с того момента, как вы поймете свои проблемы. Я надеюсь, что с этого момента мы сможем просто смотреть вперед и стараться стать лучше".

Источник: Getty Images

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"Каждые выходные ситуация между четырьмя командами (Ред Булл, МакЛарен, Феррари, Мерседес) никогда не была одинаковой".

"Баку — это совершенно другая трасса, поэтому потенциально у вас есть другие ограничения, но посмотрим на выходных. Все зависит от того, что с нами произойдет здесь и в Сингапуре".

"И, конечно же, насколько быстро мы сможем реагировать на происходящее, если мы найдем что-то или нет".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий предстоящего уик-энда в Азербайджане.

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