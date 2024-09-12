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Хюлькенберг раскритиковал стюардов за дисквалификацию партнера

Пилот считает, что стюарды должны позволять гонщикам бороться.
Сегодня, 15:13
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Пилот Хаас Нико Хюлькенберг недоволен решениями стюардов.

Напомним, на Гран-при Италии его партнер Кевин Магнуссен получил дополнительные штрафные баллы и пропустит Гран-при Азербайджана.

Хюлькенберг убежден, что решение стюардов оказалось слишком жестким. По его мнению гонщикам нужно дать больше возможно бороться, иначе гонки станут совсем скучными.

"Мне не показалось, что за такой маневр нужно давать два штрафных балла, да и 10-секундный штраф в такой ситуации – это слишком жестко, как мне кажется. И большинство гонщиков думают так же.

Гонщики считают, что стюардам нет смысла вмешиваться при каждом случае контакта. Так что возможно, что правила штрафов стоит пересмотреть и как-то изменить. Потому что нам нужна возможность гоняться, бороться, а в противном случае делать это будет сложно.

И гонки станут скучными и унылыми, потому что пилоты просто не смогут бороться друг с другом, если их каждый раз будут за это штрафовать. Уверен, этот вопрос будет поднят на собрании пилотов, и мы обсудим ситуацию с гоночным директором ФИА.

Система штрафных баллов должна существовать для экстремальных случаев, если гонщик действительно сделать что-то очень глупое или опасное. Так что да, правила нужны, чтобы держать ситуацию под контролем. Чтобы гонщики знали, что за опасные и глупые действия будут последствия", - цитирует Нико racingnews365.

Ранее также сообщалось, что Макларен попробует завоевать чемпионство для Норриса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Хюлькенберг

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