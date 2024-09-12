МакЛарен попросил Пиастри помочь Норрису в борьбе за титул

Британский коллектив все же решился сделать ставку на Ландо.

МакЛарен намерен помочь Ландо Норрису в борьбе с Максом Ферстаппеном за титул чемпиона мира. В связи с этим команда попросила Оскара Пиастри, чтобы тот помогал своему напарнику на трассе, сообщает BBC.

Но руководитель "оранжевыъ" Андреа Стелла заявил, что любые действия, направленные на поддержку Норриса, будут происходить только в рамках принципов спортивного поведения и справедливости, принятых в команде.

"Общая концепция такова: мы невероятно настроены на победу, но мы хотим победить правильным способом. Мы будем оказывать поддержку Ландо, но хотим сделать это без ущерба для наших принципов".

"Наши принципы заключаются в том, что интересы команды всегда стоят на первом месте. Спортивный дух для нас важен в целом, в том, как мы проводим гонки. Мы хотим быть справедливыми к обоим гонщикам", - сказал итальянец.

Изменение политики в сторону поиска путей повышения шансов Норриса опередить Ферстаппена в борьбе за титул произошло после серии встреч между боссами команды из Уокинга и их гонщиками после Гран-при Италии.

Напомним, что на этих выходных состоится Гран-при Азербайджана. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Баку.

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