iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

МакЛарен попросил Пиастри помочь Норрису в борьбе за титул

Британский коллектив все же решился сделать ставку на Ландо.
Сегодня, 10:04
Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images
Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images

МакЛарен намерен помочь Ландо Норрису в борьбе с Максом Ферстаппеном за титул чемпиона мира. В связи с этим команда попросила Оскара Пиастри, чтобы тот помогал своему напарнику на трассе, сообщает BBC.

 

Но руководитель "оранжевыъ" Андреа Стелла заявил, что любые действия, направленные на поддержку Норриса, будут происходить только в рамках принципов спортивного поведения и справедливости, принятых в команде.

"Общая концепция такова: мы невероятно настроены на победу, но мы хотим победить правильным способом. Мы будем оказывать поддержку Ландо, но хотим сделать это без ущерба для наших принципов".

 

"Наши принципы заключаются в том, что интересы команды всегда стоят на первом месте. Спортивный дух для нас важен в целом, в том, как мы проводим гонки. Мы хотим быть справедливыми к обоим гонщикам", - сказал итальянец.

Изменение политики в сторону поиска путей повышения шансов Норриса опередить Ферстаппена в борьбе за титул произошло после серии встреч между боссами команды из Уокинга и их гонщиками после Гран-при Италии.

Напомним, что на этих выходных состоится Гран-при Азербайджана. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Баку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис Оскар Пиастри

Статьи по теме

Пилот МакЛарен оконфузился с неуместным фото 11 сентября Пилот МакЛарен оконфузился с неуместным фото 11 сентября
МакЛарен надеется на помощь Феррари в борьбе с Ред Булл за Кубок конструкторов МакЛарен надеется на помощь Феррари в борьбе с Ред Булл за Кубок конструкторов
Росберг - о ситуации в МакЛарен: Напарник, ставший чемпионом - худшее, что бывает в карьере пилота Росберг - о ситуации в МакЛарен: Напарник, ставший чемпионом - худшее, что бывает в карьере пилота
Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги МФК Металлург - Металлист 1925
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура
просмотров

Последние новости

Бокс13:58
Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года
Европа13:36
Пичичи тащит: Довбик - один из наиболее спрогрессировавших игроков FC 25
Европа13:29
Защитник Челси прокомментировал возможный уход из клуба
Футбол13:00
Кроос, Коноплянка и еще шесть игроков, завершивших карьеру в 2024 году
НБА12:57
Бывшая сотрудница Финикс Санз готова судиться с клубом, требуя 60 миллионов
Европа12:40
Еще одна аренда Челси сорвалась в последний момент
Футбол12:15
Сорвался переезд Рамоса в Бразилию - игрок может отправиться в МЛС
Европа12:12
Арсенал может отдать Зинченко в Серию А
НБА12:00
Сильвер: НБА пока что не готова к расширению, но интерес существует
Лига наций11:25
Три игрока сборной Косово со скандалом были исключены из команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK