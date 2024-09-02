Леклер: Нам нужно быть осторожными - после последнего успеха у нас был провал

Шарль точно помнит, что произошло с ним и с Феррари после триумфа в Монако.

Неожиданно для большинства фанатов Формулы-1 Гран-при Италии завершился победой Шарля Леклера из Феррари.

Монегаск не скрывал своей радости после гонки, однако он прекрасно помнит, чем обернулся его последний триумф в Монако.

"Мы должны быть осторожны. Думаю, что после Монако у нас было четыре худших гонки в сезоне - в то время специфика Монако подходила нашей машине", - цитирует Шарля официальный сайт Ф1.

"Монца - очень специфическая и особенная трасса. Много прямых, мало поворотов. У нас было заднее антикрыло для этой трассы, которое и помогло нам сегодня победить".

"Мы также провели еще одну модернизацию, которая, я думаю, определенно приблизила нас к МакЛарен. Но я не думаю, что этого достаточно, чтобы стать машиной, которая сможет побеждать до конца сезона на других трассах".

Думаю, нам предстоит еще много работы, но в любом случае я очень рад, что получилось победить здесь, в Италии.

Источник: Getty Images

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Говоря о трассах, на которых Скудерия могла бы одержать новые победы, Леклер снова признал, что SF-24 может больше подходить для одних трасс, чем для других.

"До этой гонки я не думал, что буду бороться за победу где-либо еще. Может быть, в Сингапуре. Сингапур может стать для нас сильной трассой. На других трассах я все еще чувствую, что мы на шаг позади МакЛарен и Ред Булл".

"Но сегодня мы увидели, что можем быть на одном уровне с МакЛарен, если сделаем все идеально. Опять же, я думаю, что модернизация в какой-то мере помогла нам сегодня иметь такой же темп, как у них".

"Однако для других трасс я не знаю, будет ли этого достаточно, чтобы полностью ликвидировать разрыв, особенно тот, который мы наблюдали в предыдущих гонках, а не здесь. Так что, да, нам нужно подождать и посмотреть, но мы сделали несколько шагов вперед. Думаю, теперь нам нужны другие шаги".

Ранее стало известно, что Феррари прекратит сотрудничество с крупным спонсором по завершению сезона 2024 года.

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