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МакЛарен готов сделать ставку на Норриса в борьбе за титул чемпиона

Британец получит помощь от своей команды в сражении с Максом Ферстаппеном.
Вчера, 22:02
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

После Гран-при Италии пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выразил мнение, что при нынешних обстоятельствах ни он, ни команда ни за что не могут бороться.

Обсуждая эти слова, руководитель МакЛарен Андреа Стелла намекнул, что "оранжевые" готовы поставить в приоритет интересы Ландо Норриса.

"Макс хорош, и у него хорошо подвешен язык. Он хорош не только на трассе. Очевидно, он знает, что машина, за рулем которой он находится в данный момент, создает для него определенные проблемы", - цитирует итальянца Motorsport.

"Но нам нужно лучше использовать возможности, которые в данный момент предоставляет нам Ред Булл, не имея привычной возможности бороться за подиумы".

"Мы боремся с Максом Ферстаппеном, так что, если мы хотим поддержать одного гонщика, мы должны выбрать того, кто находится в лучшей позиции".

Источник: Getty Images

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"Ландо показывает отличные результаты: поул-позиция в Зандвоорте, поул-позиция здесь (в Монце). Если говорить о Ландо, то нам нужно скорректировать некоторые гоночные моменты, которые могут помочь ему, а нам - воспользоваться поул-позицией, как это было в Монце".

"Думаю, если вы посмотрите на его первый круг, когда мы будем вместе его пересматривать, мы увидим, что есть пара вещей, которые мы могли бы сделать немного лучше".

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф предположил, что МакЛарен пришла пора использовать командные приказы, если команда хочет, чтобы Ландо Норрис стал чемпионом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл Макс Ферстаппен Ландо Норрис

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