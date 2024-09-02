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Феррари объявила о прекращении сотрудничества с многолетним спонсором

Santander перестанет быть партнером Скудерии после 2024 года.
Сегодня, 18:09
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Команда Формулы-1 Феррари завершит сотрудничество с испанским банком Santander в конце 2024 года, сообщает Motorsport.

Данная спонсорская сделка приносила итальянской команде по 60 миллионов долларов в год.

Сотрудничество сторон началось в 2010 году, когда за Скудерию начал выступать Фернандо Алонсо. Тогда был подписан договор, рассчитанный до 2017 года.

Последнее продление состоялось в 2021 году - именно тогда к команде присоединился Карлос Сайнс.

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В прошлом сезоне спонсорские доходы Феррари составили чуть менее 250 миллионов, и самым крупным спонсором был именно Santander.

 

Представители испанского банка, который ранее спонсировал МакЛарен, сообщили, что теперь будут искать новых партнеров.

По информации зарубежных СМИ, Santander может стать спонсором Уильямса, за который с 2025 году начнет выступать Сайнс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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