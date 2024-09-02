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Вольфф: Пора МакЛарен принять тяжелое решение насчет командных приказов

Руководитель Мерседес точно может дать соперникам несколько советов.
Сегодня, 17:42
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Гран-при Италии на радость местной публике завершился победой пилота Феррари Шарля Леклера.

Однако исход заезда мог сложится в пользу МакЛарен, который считался главным фаворитом.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф считает, что "оранжевым" пора принять трудное, но важное решение относительно командных приказов, если команда хочет побороться не только за Кубок конструкторов.

"Я думаю, что как гоночная команда, которая внезапно сражается за победы, вы находитесь между молотом и наковальней", - цитирует Вольффа Motorsport.

"Мы хотим быть уверены, что победит сильнейший, но с другой стороны, когда это начинает становиться дисфункциональным и влиять на производительность вашей команды, как вы на это реагируете?".

Источник: Getty Images

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"Команда всегда в проигрыше, потому что если вы "заморозите" позиции и отдадите командные приказы, то, возможно, вы не получите того, чего хочет наша гоночная душа. Но рациональная сторона должна преобладать".

"В конце концов, вы не хотите проиграть чемпионство с разницей в три или пять очков, которые вы могли бы легко заработать. Идти по этому канату так сложно, и не существует универсальной истины о том, как с этим справиться".

"Никто не разбирается в спорте больше, чем Андреа (Стелла, руководитель МакЛарен). Он видел, как все это происходило перед его глазами несколько раз в Феррари. У него есть душа гонщика, которая не хочет этого делать и хочет позволить им бороться. Но я думаю, что после этой гонки они придут к какому-то выводу: "Как мы с этим справимся?".

Напомним, что Ландо Норрис проигрывает лидеру личного зачета в лице Макса Ферстаппена 62 очка за 8 Гран-при до конца сезона. В то же самое время МакЛарен подобрался к Ред Булл на расстояние 8 очков в Кубке конструкторов.

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