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Автоспорт

Ферстаппен: Мы превратили доминирующий болид в монстра

Пилот признал проблемы с машиной.
Вчера, 21:05
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал последние результаты команды.

Напомним, в Италии Нидерланды стал шестым, и в целом результаты команды в последних гонках не впечатляют. 

Макс признался, что команде предстоит много работы, чтобы понять и исправить проблемы болида, который резко стал неконкурентоспособным.  

"Я  много раз об этом говорил, и теперь дело за командой – нужно многое изменить в нашем болиде. Мы по сути от сильно доминирующего болида пришли к неуправляемому за период от шести до восьми месяцев. Для меня это очень странно. Нужно изучить болид вдоль и поперек.  

В прошлом году у нас была потрясающая машина. Самый доминирующий болид за все время. И мы превратили его в монстра. Нужно все исправить.

Неважно, сколько недель это займет. Нам просто нужно продолжать работать. Оправданий быть не может", - цитирует пилота Autosport.

С итогами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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