Норрис выиграл Гран-при Абу-Даби и принес Макларен долгожданный Кубок конструкторов

В воскресенье, 8 декабря, прошла последняя гонка сезона-2024 в Формуле-1 - Гран-при Абу-Даби.

Старт получился традиционно сложным. В первом же повороте столкнулись Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри, и пилот Макларен вылетел с трассы, оказавшись на 19-м месте.

Также на первом же круге Серхио Перес потерял контроль над болидом после контакта с Боттасом и тоже вылетел с трассы. Но в отличие от пилота Макларен, Чеко не смог продолжить гонку. Следующие два круга прошли под виртуальным сейфти-каром, пока с трека убирали болид мексиканца.

LAP 1/58



Perez goes spinning at Turn 6 and is out of the race ❌



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️

В итоге после первых кругов ситуация в пелотоне очень сильно изменилась. Леклер оказался в топ-10, Пиастри - в хвосте, а втоп-3 и вовсе оказался Пьер Гасли. Также стюарды раздали штрафы за первый круг: Ферстаппен, Боттас и Пиастри получили по 10 секунд.

Stewards hand Verstappen a 10-second penalty for that contact at Turn 1 at the start 👀

Следующие 15 кругов были относительно спокойными, большинство противостояний точились в середине пелотона. Все внимание было сосредоточено на Альпин, РБ и Хаас.

LAP 18/58



Gasly battles his way past Tsunoda and the Frenchman moves up to eighth. His team mate Doohan, who's making his debut, is also in the points right now 👏



TOP 10

Norris

Sainz

Russell

Leclerc

Verstappen

Hamilton

Lawson

Gasly

Tsunoda

TOP 10
Norris
Sainz
Russell
Leclerc
Verstappen
Hamilton
Lawson
Gasly
Tsunoda
Doohan

Вскоре на пит-стоп ушли и лидеры гонки Ландо Норрис и Карлос Сайнс. После их возвращения на трек разрыв между пилотами стал минимальным, обострив борьбу за Кубок конструкторов до максимума. Особенно, учитывая успехи Шарля Леклера, который добрался к тому моменту до пятой позиции.

LAP 26 & 27/58: Crucial moments in the constructors' title race



Sainz pits first from P2 and Norris follows him in the following lap.



Sainz pits first from P2 and Norris follows him in the following lap.

The McLaren driver keeps the lead but Sainz is giving chase, he's under two seconds behind

На 31-м круге завершилась карьера Валттери Боттаса в Формуле-1. Финн сильно ошибся и врезался в болид Магнуссена, повредив свое авто. В итоге Заубер был вынужден снять пилота с трассы.

LAP 31/58



Huge lock up for Bottas who then runs into the side of Magnussen and sends the Dane spinning 😵#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1yBTluhQlK — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

На последних кругах ни одна из команд не решила рискнуть, и все пилоты просто доезжали на своих позициях. Кое-какая борьба продолжалась лишь вне топ-10, где, в первую очередь, пытался вернуться в очки Оскар Пиастри.

За шесть кругов до финиша Ландо Норрис опережал Карлоса Сайнса на пять секунд. Вскоре испанец пожаловался на проблемы с болидом и стал все сильнее отставать от лидера, после чего стало понятно, что Норрис станет победителем Гран-при Абу-Даби.

LAP 54/58



The finish line is almost in sight and Lando Norris is in total control of this race #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/jX9ASAjsaM — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Так и случилось, Ландо Норрис выиграл Гран-при Абу-Даби, принеся Макларен Кубок Конструкторов.

