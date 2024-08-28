Формула-1 роздумує над проведенням спринту для новачків

Коротка гонка може пройти відразу після Гран-прі Абу-Дабі в рамках післясезонних тестів.

Формула-1 розглядає ідею спринтерської гонки новачків, яка буде проведена після тестування шин після Гран-прі Абу-Дабі, повідомляє Motorsport.

У рамках обговорення, яке розпочалося на останньому засіданні Комісії Ф1, боси серії та керівники команд розмірковували над тим, як найкраще запропонувати молодим пілотам додаткові можливості.

Оскільки тестування поточних болідів настільки обмежене, високопоставлені особи вважають, що гонщики-новачки не такі підготовлені, як у минулому, коли дозволявся більший пробіг.

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Ідея полягає в тому, щоб спринт за участю пілотів-новачків відбувся після одноденних тестів, які мають відбутися в Абу-Дабі після фіналу сезону в грудні.

Згідно з чинним регламентом, команди повинні брати участь у тесті в Абу-Дабі двома болідами.

Одна з машин має бути призначена для пілотів-новачків, які не брали участі більше ніж у двох Гран-прі, а інша призначена для тестування гуми наступного року діючим пілотом.

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