Радник Ред Булл: Батькові Ферстаппена більше подобається Вольфф, ніж Хорнер
Раніше цього року Йос Ферстаппен, батько пілота Ред Булл Макса Ферстаппена, дозволив собі критику на адресу керівника австрійської команди Крістіана Хорнера. Ці ж нападки повернулися після невдачі "биків" у Нідерландах.
Розбіжності всередині Ред Булл призвели до розмов про можливий перехід триразового чемпіона світу до Мерседеса.
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І хоча нещодавно керівник "срібних стріл" Тото Вольфф заявив, що Ферстаппен не змінить команду у 2025 році, радник Ред Булл Гельмут Марко вирішив зробити ситуацію трохи "гострішою".
"Він (Вольфф) не був би хорошим керівником команди, якби не спробував отримати Макса. Я думаю, кожна топ-команда хотіла б мати Макса", - цитує Марко RacingNews365.
"Інша історія (про зустріч Вольффа та представників Ферстаппена): всі люди живуть у Монте-Карло. Монте-Карло, коли там не проходить Гран Прі, це досить тихе місце. Кав'ярень не так вже й багато".
"Так що це цілком природньо, що ви стикаєтеся один з одним, і, звичайно ж, Тото робить із цього історію. З іншого боку, Йос - більший шанувальник Тото, ніж Крістіана".
Раніше Макс Ферстаппен зізнався, що вважає, що з болідом Ред Булл щось не те, і закликав команду виправити проблеми.
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