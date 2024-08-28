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Радник Ред Булл: Батькові Ферстаппена більше подобається Вольфф, ніж Хорнер

Гельмут Марко вирішив підлити масла у вогонь і без того непростих стосунків Йоса Ферстаппена із керівником "биків".
Сегодня, 19:05
Йос Ферстаппен та Гельмут Марко / Getty Images
Йос Ферстаппен та Гельмут Марко / Getty Images

Раніше цього року Йос Ферстаппен, батько пілота Ред Булл Макса Ферстаппена, дозволив собі критику на адресу керівника австрійської команди Крістіана Хорнера. Ці ж нападки повернулися після невдачі "биків" у Нідерландах.

Розбіжності всередині Ред Булл призвели до розмов про можливий перехід триразового чемпіона світу до Мерседеса.

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І хоча нещодавно керівник "срібних стріл" Тото Вольфф заявив, що Ферстаппен не змінить команду у 2025 році, радник Ред Булл Гельмут Марко вирішив зробити ситуацію трохи "гострішою".

"Він (Вольфф) не був би хорошим керівником команди, якби не спробував отримати Макса. Я думаю, кожна топ-команда хотіла б мати Макса", - цитує Марко RacingNews365.

"Інша історія (про зустріч Вольффа та представників Ферстаппена): всі люди живуть у Монте-Карло. Монте-Карло, коли там не проходить Гран Прі, це досить тихе місце. Кав'ярень не так вже й багато".

"Так що це цілком природньо, що ви стикаєтеся один з одним, і, звичайно ж, Тото робить із цього історію. З іншого боку, Йос - більший шанувальник Тото, ніж Крістіана".

Раніше Макс Ферстаппен зізнався, що вважає, що з болідом Ред Булл щось не те, і закликав команду виправити проблеми.

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