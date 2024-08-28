Радник Ред Булл: Батькові Ферстаппена більше подобається Вольфф, ніж Хорнер

Гельмут Марко вирішив підлити масла у вогонь і без того непростих стосунків Йоса Ферстаппена із керівником "биків".

Раніше цього року Йос Ферстаппен, батько пілота Ред Булл Макса Ферстаппена, дозволив собі критику на адресу керівника австрійської команди Крістіана Хорнера. Ці ж нападки повернулися після невдачі "биків" у Нідерландах.

Розбіжності всередині Ред Булл призвели до розмов про можливий перехід триразового чемпіона світу до Мерседеса.

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І хоча нещодавно керівник "срібних стріл" Тото Вольфф заявив, що Ферстаппен не змінить команду у 2025 році, радник Ред Булл Гельмут Марко вирішив зробити ситуацію трохи "гострішою".

"Він (Вольфф) не був би хорошим керівником команди, якби не спробував отримати Макса. Я думаю, кожна топ-команда хотіла б мати Макса", - цитує Марко RacingNews365.

"Інша історія (про зустріч Вольффа та представників Ферстаппена): всі люди живуть у Монте-Карло. Монте-Карло, коли там не проходить Гран Прі, це досить тихе місце. Кав'ярень не так вже й багато".

"Так що це цілком природньо, що ви стикаєтеся один з одним, і, звичайно ж, Тото робить із цього історію. З іншого боку, Йос - більший шанувальник Тото, ніж Крістіана".

Раніше Макс Ферстаппен зізнався, що вважає, що з болідом Ред Булл щось не те, і закликав команду виправити проблеми.

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