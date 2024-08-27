Ньюи все еще оценивает предложения от команд

Инженер Ред Булл Эдриан Ньюи еще не дал свое согласие на переход в Астон Мартин, утверждает BBC.

Ранее сообщалось, что инженер принял предложение Лоренса Стролла, однако в издании эту информацию опровергают.

Астон Мартин действительно сделал ньюи очень заманчивое предложение, пообещав не только щедрую зарплату, но и возможность влиять на многие решения.

Однако также в гонке за британцем участвуют Альпин и Уильямс, а Феррари и Макларен из нее наоборот выбыли.

Утверждается, что Ньюи провел обстоятельные переговоры с Флавио Бриаторе, однако инженер не может закрыть глаза и на интерес Уильямс, где он когда-то добился своих первых успехов.

На текущий момент Ньюи еще ничего не решил и оценивает имеющиеся варианты.

Ранее также Ферстаппен прокомментировал итоги гонки в Зандвоорте.

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