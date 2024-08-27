Ферстаппен: С нашим болидом явно что-то не так

На финише Гран-при Нидерландов пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, финишировавший вторым, проиграл победителю Ландо Норрису из МакЛарен практически 23 секунды.

По ходу заезда 26-летний нидерландец жаловался своему гоночному инженеру на недостаточную поворачиваемость. Трехкратный чемпион мира выразил уверенность в том, что обновления болида пошли не на пользу - они испортили баланс.

"Этого не было в первых гонках, но что-то в болиде мешало мне управлять. На данный момент очень сложно определить, откуда это взялось. И это, конечно, вредит нашей производительности на одном круге, но также и нашей долгосрочной перспективе", - цитирует Макса Motorsport.

"Весь уик-энд был с одними и теми же ограничениями. У меня был примерно одинаковый баланс от первой практики до гонки, так что на данный момент решить эту проблему очень сложно".

Источник: Getty Images

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"Просто кажется, что мы действуем слишком медленно, на данный момент у нас довольно плохо с деградацией шин. Это немного странно, потому что я думаю, что в последние несколько лет мы обычно неплохо справлялись с этим".

"Так что, в последнее время с машиной что-то пошло не так, и нам нужно понять, что именно, и быстро попытаться исправить это. Это просто не связанный баланс, ни спереди, ни сзади".

На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, опережая ближайшего преследователя в лице Ландо Норриса на 70 очков.

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