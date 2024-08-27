iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен: С нашим болидом явно что-то не так

Пилот Ред Булл призвал свою команду как можно скорее решить проблемы.
Сегодня, 00:27
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

На финише Гран-при Нидерландов пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, финишировавший вторым, проиграл победителю Ландо Норрису из МакЛарен практически 23 секунды.

По ходу заезда 26-летний нидерландец жаловался своему гоночному инженеру на недостаточную поворачиваемость. Трехкратный чемпион мира выразил уверенность в том, что обновления болида пошли не на пользу - они испортили баланс.

"Этого не было в первых гонках, но что-то в болиде мешало мне управлять. На данный момент очень сложно определить, откуда это взялось. И это, конечно, вредит нашей производительности на одном круге, но также и нашей долгосрочной перспективе", - цитирует Макса Motorsport.

"Весь уик-энд был с одними и теми же ограничениями. У меня был примерно одинаковый баланс от первой практики до гонки, так что на данный момент решить эту проблему очень сложно".

Источник: Getty Images

Читай также: Борьба за Кубок конструкторов и проблемы Феррари: чего ожидать от второй части сезона Формулы-1

"Просто кажется, что мы действуем слишком медленно, на данный момент у нас довольно плохо с деградацией шин. Это немного странно, потому что я думаю, что в последние несколько лет мы обычно неплохо справлялись с этим".

"Так что, в последнее время с машиной что-то пошло не так, и нам нужно понять, что именно, и быстро попытаться исправить это. Это просто не связанный баланс, ни спереди, ни сзади".

На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, опережая ближайшего преследователя в лице Ландо Норриса на 70 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Вассер - об отказе Феррари от Ньюи: ПСЖ скупает всех лучших, но Лигу чемпионов так и не выиграл Вассер - об отказе Феррари от Ньюи: ПСЖ скупает всех лучших, но Лигу чемпионов так и не выиграл
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Гран-при Нидерландов стал для Ферстаппена 200-м в карьере Гран-при Нидерландов стал для Ферстаппена 200-м в карьере
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу
Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Футбол00:53
"Никому не скажу": Роналду поделился планом по завершению международной карьеры
Формула 100:27
Ферстаппен: С нашим болидом явно что-то не так
Вчера, 23:56
Теннис23:56
Цуренко покинула US Open по итогам первого раунда
Теннис23:53
Украинцы на US Open: Свитолина и Калинина прошли во второй раунд, Ястремская и Цуренко вылетели
Европа23:50
Дубль Влаховича помог Ювентусу разгромить на выезде Верону
Формула 123:20
Вассер - об отказе Феррари от Ньюи: ПСЖ скупает всех лучших, но Лигу чемпионов так и не выиграл
Украина22:50
"Чтобы никто и никогда не чувствовал": Шовковский прокомментировал массированный обстрел Украины
Европа22:49
Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу
Теннис22:25
Калинина феерично победила на старте US Open
Европа22:24
РБ Лейпциг арендует игрока Атлетико, который не оправдал ожиданий Симеоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK