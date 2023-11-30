Финал Гран-при Абу-Даби-2021 заставил Хэмилтона задуматься о завершении карьеры

Льюис Хэмилтон признался, что события финальных кругов Гран-при Абу-Даби 2021 года посеяли в нем сомнение насчет того, стоит ли ему продолжать заниматься своим любимым делом.

То, как бывший гоночный директор Ф1 Майкл Маси справился с ситуацией, едва не вынудило семикратного чемпиона мира завершить карьеру.

"Конечно, да, я думал о том, чтобы уйти. В тот момент в моей голове было так много всего", - цитирует британца Motorsport.

"Но я думаю, что одна из худших вещей, что вы можете сделать, это принимать решения, основанные на эмоциях. Когда вы эмоциональны и находитесь в разгаре этого момента, чаще всего вы не можете принять лучшие решения".

Источник: Getty Images

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"Эмоции были сильными, это был действительно очень трудный период времени. Поэтому мне пришлось просто ждать, пока все успокоится, и что мои мысли будут ясны и я смогу принять правильные решения"

Хэмилтон сказал, что он уехал из Европы, чтобы провести время со своей семьей и собраться с мыслями.

"Я был рядом со своими племянниками и был в прекрасном месте на Гавайях со своей семьей. В тот момент я чувствовал себя действительно довольным и чувствовал, что просто хочу снова встать и продолжать идти".

Напомним, что один из спонсоров Мерседес, с которым у Льюиса Хэмилтона есть личный контракт, подписал спонсорское соглашение с МакЛарен, которое начнет действовать уже в следующем году.

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