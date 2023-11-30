МакЛарен переманил у Мерседес известного спонсора

Со следующего сезона бренд энергетических напитков будет спонсировать другую команду.

МакЛарен заключил крупную спонсорскую сделку с известной компанией по производству энергетических напитков Monster Energy, который на протяжении последних 14 лет был партнером Мерседес, сообщает Motorsport.

По информации источника, стороны заключили многолетний контракт, который начнет действовать с 2024 года.

В результате сделки на шлемах, гоночных костюмах, кепках и бутылках с напитками пилотов команды из Уокинга Ландо Норриса и Оскара Пиастри в сезоне-2024 появится узнаваемый логотип "М".

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Стоит отметить, что у пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона есть личный спонсорский контракт с Monster Energy. Ожидается, что стороны продолжат сотрудничество, несмотря на прекращение сделки компании с "серебряными стрелами".

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