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Автоспорт

Босс Формулы-1 убежден, что сезон-2024 станет более конкурентным

Свои слова Доменикали подкрепил примером Макларен.
Сегодня, 20:35
Стефано Доменикали / Getty Images
Стефано Доменикали / Getty Images

Стефано Доменикали заявил, что плотность в следующем сезоне будет гораздо выше.

В подтверждение своих слов босс Формулы-1 привел пример Макларен, которые в этом сезоне добились огромных успехов.

Кроме того Доменикали убежден, что все команды хотят прогрессировать, а потому в новом сезоне борьба разгорится с новой силой.

"Тем людям, которые говорили о том, что при таких ограничениях бюджета развивать машину в достаточной степени просто невозможно я могу сказать, что Макларен в этом сезоне доказал их неправоту.

И посмотрите на плотность. В последней квалификации результаты 20 машин уместились в секунду. Так что в квалификации мы уже говорим об очень плотной борьбе.

Разумеется, гоночный темп – это совсем другое дело, но я думаю, что это будет главным изменением, которое мы увидим в следующем сезоне.

Думаю, борьба станет плотнее. Хоть я и являюсь тем, кто обычно не любит говорить такие вещи, чтобы потом самому себе не противоречить. Но я уверен, что все команды ставят перед собой цель показать уровень своих инженерных и технических возможностей и стремление прибавить", - приводит слова руководителя чемпионата RaceFans.

Ранее также сообщалось, что Альпин готов поставлять моторы для Андретти.

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