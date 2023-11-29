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Автоспорт

В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти

Команды ждут решения Формулы-1.
Сегодня, 18:32
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Руководитель Альпин Бруно Фамен подтвердил, что команда готова вести переговоры с Андретти.

Напомним, что у французской команды была предварительная договоренность с Андретти о поставке моторов, если их заявку одобрят. По итогу, из-за различных бюрократических сложностей и других затяжек в процессе, срок договоренности истек.

Однако в Альпин все еще готовы к переговорам с Андретти, как только заявку команды одобрит Формула-1.

"Мы общаемся с Андретти и General Motors, и рады этой возможности. Если они войдут в состав участников, мы с радостью продолжим с ними переговоры. В данный момент ситуация поставлена на паузу, но не по нашей инициативе.

Сейчас, скажем так, мяч на половине Формулы-1. Если Андретти получит место в чемпионате, мы будем рады обсудить сотрудничество. В прошлый раз речь шла о предварительной договоренности о заключении контракта. Срок действия данной предварительной договоренности истек.

Фактически, прямо сейчас у нас нет перед Андретти никаких юридических обязательств, но с радостью готовы обсудить с ними вопрос сотрудничества", – приводит слова Фамена racingnews365.

Ранее также сообщалось, кому достался приз за лучшие ппит-стопы сезона-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андретти Альпин

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