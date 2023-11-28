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Автоспорт

Ред Булл в шестой раз подряд взял приз за лучшие пит-стопы

При этом быстрейший (и рекордный пит-стоп) у Макларен.
Сегодня, 18:18
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ред Булл снова признана лучшей командой Формулы-1 по пит-стопам.

Команда из Милтон-Кинс получает этот трофей уже шестой год подряд. По итогам сезона разрыв между командами оказался существенным.

Напомним, что на каждом Гран-при командам присуждали очки за быстрейшие пит-стопы, 25 очков за лучший результат и одно - за 10-й самый быстрый.

По итогам всех этапов сезона-2023 Ред Булл набрал 543 очка, заняв первое место. Однако лучший пит-стоп у Макларен в Катаре (1.8 секунды) и у Феррари тоже в Катаре (1.93 секунды).

Итоговая таблица чемпионата по пит-стопам Ф-1 2023 года

  1. Ред Булл – 543 очка
  2. Феррари – 468
  3. Макларен – 418
  4. Альфа Таури – 255
  5. Альпин – 191
  6. Астон Мартин – 145
  7. Мерседес – 100
  8. Уильямс – 50
  9. Альфа Ромео – 38
  10. Хаас – 14

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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