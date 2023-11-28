Ред Булл в шестой раз подряд взял приз за лучшие пит-стопы
При этом быстрейший (и рекордный пит-стоп) у Макларен.
Ред Булл снова признана лучшей командой Формулы-1 по пит-стопам.
Команда из Милтон-Кинс получает этот трофей уже шестой год подряд. По итогам сезона разрыв между командами оказался существенным.
Напомним, что на каждом Гран-при командам присуждали очки за быстрейшие пит-стопы, 25 очков за лучший результат и одно - за 10-й самый быстрый.
По итогам всех этапов сезона-2023 Ред Булл набрал 543 очка, заняв первое место. Однако лучший пит-стоп у Макларен в Катаре (1.8 секунды) и у Феррари тоже в Катаре (1.93 секунды).
Итоговая таблица чемпионата по пит-стопам Ф-1 2023 года
- Ред Булл – 543 очка
- Феррари – 468
- Макларен – 418
- Альфа Таури – 255
- Альпин – 191
- Астон Мартин – 145
- Мерседес – 100
- Уильямс – 50
- Альфа Ромео – 38
- Хаас – 14
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