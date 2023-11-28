Ред Булл в шестой раз подряд взял приз за лучшие пит-стопы

При этом быстрейший (и рекордный пит-стоп) у Макларен.

Ред Булл снова признана лучшей командой Формулы-1 по пит-стопам.

Команда из Милтон-Кинс получает этот трофей уже шестой год подряд. По итогам сезона разрыв между командами оказался существенным.

Напомним, что на каждом Гран-при командам присуждали очки за быстрейшие пит-стопы, 25 очков за лучший результат и одно - за 10-й самый быстрый.

По итогам всех этапов сезона-2023 Ред Булл набрал 543 очка, заняв первое место. Однако лучший пит-стоп у Макларен в Катаре (1.8 секунды) и у Феррари тоже в Катаре (1.93 секунды).

Итоговая таблица чемпионата по пит-стопам Ф-1 2023 года

Ред Булл – 543 очка Феррари – 468 Макларен – 418 Альфа Таури – 255 Альпин – 191 Астон Мартин – 145 Мерседес – 100 Уильямс – 50 Альфа Ромео – 38 Хаас – 14

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