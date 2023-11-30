Боттас собрал 150 тысяч с продаж календаря обнаженного себя, несмотря на опасения мамы

Все собранные деньги финский гонщик отправит на благотворительность для изучения и борьбы с раком простаты и другими мужскими болезнями.

Пилот Альфа Ромео Валттери Боттас собрал огромную сумму, которая будет отправлена на благотворительность, сообщает Motorsport.

Чтобы это стало возможным, 34-летний финн провел специальную откровенную фотосессию для календаря, который был выставлен на продажу.

Первоначальный тираж в 10 000 экземпляров был быстро распродан на сайте www.bottass.com, поэтому была напечатана еще одна партия. В итоге продажи принесли ему 150 тысяч долларов.

Боттас опубликовал пост в Instagram, в котором он поблагодарил всех за поддержку акции, которая должна помочь в исследованиях и борьбе с проблемами мужского здоровья.

"Последний день Movember. Огромное спасибо за всю поддержку в ноябре. С помощью пожертвований и календарей мы вместе собрали значительную сумму для Movember - это означает, что МЫ действительно помогли, повлияем и спасем жизни многих людей", - написал Валттери.

"Окончательные цифры будут подсчитаны в ближайшие дни, но мы говорим о собранных средствах на сумму около 150 тысяч долларов!".

Календарь был создан фотографом Полом Рипке. Он стал результатом интереса к фотографиям Боттаса, проданным в прошлом году.

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Валттери признался, что его мать поначалу сомневалась насчет его решения оголиться, пока ее не убедили, что цель состоит в сборе средств на благотворительность, в частности на исследования рака простаты.

Movember - вид фандрайзинга, зародившегося в Австралии, при котором мужчины ежегодно в ноябре отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями.

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