Не Ферстаппен: знаменитый инженер назвал похожего на Шумахера гонщика

Британец Роб Смедли выбрал пилота с наиболее схожими с Михаэлем Шумахером качествами. Инженер нашел общее между семикратным чемпионом мира и гонщиком Астон Мартин Фернандо Алонсо, сообщает SoyMotor.

"Ситуация, как и в случае с Михаэлем Шумахером, иногда выходит из-под контроля. Но это случается со всеми. Фернандо похож на Михаэля. Со стороны можно было подумать, что Михаэль – высокомерный, ужасный и безразличный ко всему человек.

Однако на самом деле он был великолепен. Он был очень щедрым и скромным. Он мог сомневаться в себе, и именно это сделало его таким великим. Он знал, что без команды не смог бы достичь этого, поэтому был благодарен", – заявил Смедли.

Шумахер и Алонсо являлись конкурентами за титул в сезоне-2006. Чемпионство в драматической борьбе досталось испанцу. Немецкий пилот в конце года впервые завершил карьеру.

К слову, ранее юниор Ред Булл Линдблад получил суперлицензию в 17 лет.

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