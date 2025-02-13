Экс-звезда Формулы-1 предсказал величайшее событие в истории чемпионата
Герхард Бергер поделился соображениями о событии, которое может стать величайшим в истории Формулы-1. Австриец сочтет таким явлением титул британского пилота в составе Феррари, сообщает Auto Motor und Sport.
"Подходит ли машина Феррари Хэмилтону? Да. Если Хэмилтон сможет стать чемпионом мира на Феррари, то это станет величайшим событием, когда-либо происходившим в Формуле-1 с точки зрения маркетинга", – заявил Бергер.
Льюис Хэмилтон присоединился к Скудерии перед сезоном-2025. Британец подписал с итальянской конюшней многолетний контракт. Ранее он выступал за Макларен и Мерседес, с которыми завоевал 7 чемпионских титулов.
К слову, ранее Гран-при Монако получило титульного спонсора впервые в истории.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!