Экс-звезда Формулы-1 предсказал величайшее событие в истории чемпионата

Бывший гонщик Феррари, Макларен и ряда других команд оценил переход Льюиса Хэмилтона в Скудерию.

Герхард Бергер поделился соображениями о событии, которое может стать величайшим в истории Формулы-1. Австриец сочтет таким явлением титул британского пилота в составе Феррари, сообщает Auto Motor und Sport.

"Подходит ли машина Феррари Хэмилтону? Да. Если Хэмилтон сможет стать чемпионом мира на Феррари, то это станет величайшим событием, когда-либо происходившим в Формуле-1 с точки зрения маркетинга", – заявил Бергер.

Льюис Хэмилтон присоединился к Скудерии перед сезоном-2025. Британец подписал с итальянской конюшней многолетний контракт. Ранее он выступал за Макларен и Мерседес, с которыми завоевал 7 чемпионских титулов.

К слову, ранее Гран-при Монако получило титульного спонсора впервые в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!