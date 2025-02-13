iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Экс-звезда Формулы-1 предсказал величайшее событие в истории чемпионата

Бывший гонщик Феррари, Макларен и ряда других команд оценил переход Льюиса Хэмилтона в Скудерию.
Сегодня, 09:55
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Герхард Бергер поделился соображениями о событии, которое может стать величайшим в истории Формулы-1. Австриец сочтет таким явлением титул британского пилота в составе Феррари, сообщает Auto Motor und Sport.

"Подходит ли машина Феррари Хэмилтону? Да. Если Хэмилтон сможет стать чемпионом мира на Феррари, то это станет величайшим событием, когда-либо происходившим в Формуле-1 с точки зрения маркетинга", – заявил Бергер.

Льюис Хэмилтон присоединился к Скудерии перед сезоном-2025. Британец подписал с итальянской конюшней многолетний контракт. Ранее он выступал за Макларен и Мерседес, с которыми завоевал 7 чемпионских титулов.

К слову, ранее Гран-при Монако получило титульного спонсора впервые в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон Герхард Бергер

Статьи по теме

Звезда Drive to Survive нашел позитив в конкуренции Хэмилтона и Леклера Звезда Drive to Survive нашел позитив в конкуренции Хэмилтона и Леклера
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
Гуаньюй стал резервным пилотом Феррари Гуаньюй стал резервным пилотом Феррари
"Крутой мегобой": Беринчик назвал желаемого соперника в случае победы над Кишоном Дэвисом "Крутой мегобой": Беринчик назвал желаемого соперника в случае победы над Кишоном Дэвисом
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии стартовал чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс13:40
"Крутой мегобой": Беринчик назвал желаемого соперника в случае победы над Кишоном Дэвисом
Украина13:35
Календарь Шахтера: "горняки" встретятся с участником Лиги Европы в спарринге
Лига конференций13:10
Лига конференций: Гент – Бетис, матчи Копенгагена и Панатинаикоса
Формула 113:00
"Наш семейный дизайн": Ферстаппен представил шлем на сезон-2025
Бокс12:50
Промоутер Усика отреагировал на то, что Александр завершит карьеру через два боя
Бокс12:29
Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Теннис12:20
Костюк сыграет с Анисимовой в четвертьфинале турнира в Катаре
Бокс12:00
Беринчик сделал прогноз на бой Альварес - Кроуфорд
Европа11:52
Многолетний соратник Шевченко получил должность в Милане
Украина11:30
Суперлига: Киев-Баскет встретится с Мавпами, Говерла примет Кривбасс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK