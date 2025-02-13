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Автоспорт

"Наш семейный дизайн": Ферстаппен представил шлем на сезон-2025

Четырехкратный чемпион мира показал экипировку на грядущую кампанию Формулы-1.
Сегодня, 13:00
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

27-летний Макс Ферстаппен представил чемпионский шлем. Его дизайн вдохновлен первыми шагами нидерландца в автоспорте, сообщает официальный сайт пилота.

"Этот дизайн шлема в общем похож на тот, с которым я начинал соревноваться, когда мне было четыре. Он был основан на дизайне моего отца, и я безусловно горжусь этим. Когда я начинал, то дизайн моего папы был очень важен для меня.

Одна из мелких деталей – красные и синие полосы, отображающие нидерландский флаг. Я пытался сделать шлем максимально простым, и это мне нравится, со львом наверху. Можно сказать, что это наш семейный дизайн", – рассказал Ферстаппен.

В новом сезоне нидерландский гонщик продолжит выступления за Ред Булл. Его новым напарником стал Лиам Лоусон. В прошлом году новозеландец ездил за Рейсинг Буллз.

Кстати, ранее Гран-при Монако получило титульного спонсора впервые в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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