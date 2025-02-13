"Наш семейный дизайн": Ферстаппен представил шлем на сезон-2025

27-летний Макс Ферстаппен представил чемпионский шлем. Его дизайн вдохновлен первыми шагами нидерландца в автоспорте, сообщает официальный сайт пилота.

"Этот дизайн шлема в общем похож на тот, с которым я начинал соревноваться, когда мне было четыре. Он был основан на дизайне моего отца, и я безусловно горжусь этим. Когда я начинал, то дизайн моего папы был очень важен для меня.

Одна из мелких деталей – красные и синие полосы, отображающие нидерландский флаг. Я пытался сделать шлем максимально простым, и это мне нравится, со львом наверху. Можно сказать, что это наш семейный дизайн", – рассказал Ферстаппен.

🎨 Let’s go, 2025 season incoming ⏳



2025 Season Helmet scale models available at https://t.co/46lRXQu7WY pic.twitter.com/gVx9WrjB8L — Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 13, 2025

В новом сезоне нидерландский гонщик продолжит выступления за Ред Булл. Его новым напарником стал Лиам Лоусон. В прошлом году новозеландец ездил за Рейсинг Буллз.

Кстати, ранее Гран-при Монако получило титульного спонсора впервые в истории.

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