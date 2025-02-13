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Разбавил флаг синим: звездный пилот Формулы-1 показал шлем в новой команде

Новичок конюшни Уильямс презентовал головной убор на грядущий сезон.
Сегодня, 14:57
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс освежил шлем после перехода из Феррари. Испанский гонщик соединил национальные цвета с красками команды и выложил результат в X.

К традиционным красным и желтым цветам Сайнс добавил синий Уильямс. 55-й номер пилота выполнен красным на желтом фоне. В прошлом году на шлеме испанца основным цветом был красный, поскольку он выступал за Феррари.

Сайнс присоединился к Уильямс перед сезоном-2025. Он заключил с британской конюшней 2-летний контракт с опцией продления еще на сезон. На опытного гонщика также охотился Заубер.

К слову, ранее Ферстаппен показал шлем на новый сезон.

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