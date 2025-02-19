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Автоспорт

Ферстаппен не оценил потенциал конкурентов в сезоне-2025

Действующий чемпион мира сдержанно поделился ожиданиями от соревновательного года.
Сегодня, 14:28
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен затруднился назвать шансы четырех команд равными перед стартом сезона Формулы-1. В то же время нидерландец не прочь конкурировать с Макларен, Феррари и Мерседес, сообщает GPblog.

"Было бы здорово, но сейчас невозможно ответить на этот вопрос. Разве я неправ? Я пока не пилотировал машину. Никто не видел других болидов, поэтому сейчас можно только догадываться. Откровенно говоря, в этот момент думать об этом – пустая трата времени", – заявил Ферстаппен.

В грядущем сезоне нидерландский гонщик получит нового напарника. Вместо Серхио Переса в болид Ред Булл сядет Лиам Лоусон. Ферстаппен завоевал четыре титула подряд после доминирования Мерседес (2021, 2022, 2023, 2024).

Кстати, сегодня Феррари впервые выпустила на трассу новый болид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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