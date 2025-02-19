Феррари впервые выпустила на трассу болид нового сезона
Феррари SF-25 дебютировала на трассе. Итальянская конюшня проводит день съемок на своем автодроме, сообщает официальный X команды.
Первым за рулем нового болида оказался Шарль Леклер. После обеда на трассе появится новичок Скудерии Льюис Хэмилтон. Пилоты смогут проехать 100 км и предоставят обратную связь команде перед тестами в Бахрейне.
Hitting the track for the first time 👊— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 19, 2025
The SF-25 makes its debut in Fiorano! pic.twitter.com/Mnks5EcLrv
Новый сезон Формулы-1 начнется 16 марта. Первым этапом года станет Гран-при Австралии. В свою очередь 26 февраля на автодроме Сахир стартуют предсезонные тесты.
К слову, накануне Феррари приняла участие в совместной презентации ливрей команд.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!