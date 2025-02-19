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Автоспорт

Феррари впервые выпустила на трассу болид нового сезона

Скудерия обкатывает машину 2025 года на автодроме Фиорано.
Сегодня, 11:38
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Феррари SF-25 дебютировала на трассе. Итальянская конюшня проводит день съемок на своем автодроме, сообщает официальный X команды.

Первым за рулем нового болида оказался Шарль Леклер. После обеда на трассе появится новичок Скудерии Льюис Хэмилтон. Пилоты смогут проехать 100 км и предоставят обратную связь команде перед тестами в Бахрейне.

Новый сезон Формулы-1 начнется 16 марта. Первым этапом года станет Гран-при Австралии. В свою очередь 26 февраля на автодроме Сахир стартуют предсезонные тесты.

К слову, накануне Феррари приняла участие в совместной презентации ливрей команд.

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