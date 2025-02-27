iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Действующий чемпион MotoGP пропустит по меньшей мере два этапа сезона

Испанский мотогонщик выбыл на более длительный срок, чем ожидалось ранее.
Сегодня, 12:29
Хорхе Мартин / Getty Images
Хорхе Мартин / Getty Images

Хорхе Мартин не будет участвовать в первых стартах сезона-2025. Испанец как минимум пропустит Мото Гран-при Таиланда и Аргентины, сообщает The Race.

Новичок Априльи попал в лазарет из-за переломов. В начале февраля на тестах на малазийском автодроме Сепанг он сломал правую руку и левую ногу. В свою очередь на тренировке на этой неделе действующий чемпион сломал левую руку.

Мартин был прооперирован и должен был пропустить этап в Бурираме. Однако руководитель Априльи Массимо Ривола заявил, что испанский мотогонщик не поедет в Термас де Рио Ондо. Окончательные сроки возобновления чемпиона пока неизвестны.

Кстати, вице-чемпион Индикар Херта стал топ-кандидатом на место в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хорхе Мартин Априлья

Статьи по теме

Чемпион MotoGP пропустит старт сезона из-за нового перелома Чемпион MotoGP пропустит старт сезона из-за нового перелома
Именитый тренер продлил контракт с экзотической сборной Именитый тренер продлил контракт с экзотической сборной
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Другие страны14:28
Именитый тренер продлил контракт с экзотической сборной
Биатлон14:20
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
Украина14:00
Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Европа13:57
Бавария отозвала новый контракт для лидера команды
Украина13:40
Ярмоленко назвал причину, почему он вернулся в Динамо
Бокс13:21
Украинец Радченко получил титульный бой в бриджервейте
НБА13:13
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: безумный данк от Шейдона Шарпа возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:54
"Я доволен игрой Соареша": тренер Бенфики определил судьбу Трубина перед Барселоной
Украина12:53
Ярмоленко высказался о допинге Мудрика
Бокс12:30
Оскар Де Ла Хойя предсказал победителя боя Альварес - Кроуфорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK