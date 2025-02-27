Действующий чемпион MotoGP пропустит по меньшей мере два этапа сезона

Испанский мотогонщик выбыл на более длительный срок, чем ожидалось ранее.

Хорхе Мартин не будет участвовать в первых стартах сезона-2025. Испанец как минимум пропустит Мото Гран-при Таиланда и Аргентины, сообщает The Race.

Новичок Априльи попал в лазарет из-за переломов. В начале февраля на тестах на малазийском автодроме Сепанг он сломал правую руку и левую ногу. В свою очередь на тренировке на этой неделе действующий чемпион сломал левую руку.

Мартин был прооперирован и должен был пропустить этап в Бурираме. Однако руководитель Априльи Массимо Ривола заявил, что испанский мотогонщик не поедет в Термас де Рио Ондо. Окончательные сроки возобновления чемпиона пока неизвестны.

Кстати, вице-чемпион Индикар Херта стал топ-кандидатом на место в Формуле-1.

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