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Автоспорт

Вице-чемпион Индикар стал главным претендентом на место в новой команде Формулы-1

Кадиллак активно готовится к дебюту в Королеве автоспорта.
Сегодня, 09:29
Колтон Херта / Getty Images
Колтон Херта / Getty Images

Советник американской конюшни Марио Андретти выделил Колтона Херту среди кандидатов на роль основного пилота. Кадиллак запланировал привлечь американца на сезон-2026, сообщает Motorsport.

"Оглядываясь на то, как Колтон тренировался со старта молодой карьеры – как вы знаете, он начинал в Формуле-3 и так далее с гонщиками вроде Ландо Норриса, и провел несколько тестов Формулы-1.

Зак Браун организовал ему хорошую проверку в португальском Портимане. Видели бы вы отчет, который мы получили от Андреа Стеллы. А он – человек, говорящий прямо. Так что еще раз, Херта – отличный кандидат. Конечно, это еще нужно доказать, но, мне кажется, он – хороший выбор", – заявил функционер.

24-летний пилот дебютировал на уровне Индикар в сезоне-2018. С тех пор Херта одержал 9 побед и 18 раз взошел на подиум. В прошлом году американец стал вице-чемпионом серии.

К слову, ранее Хэмилтон получил откровенную оценку руководителя Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индикар Колтон Херта Кадиллак

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