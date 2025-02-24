"Он уже не тот": руководитель Феррари откровенно оценил Хэмилтона

Фредерик Вассер вполне доволен дуэтом пилотов на грядущий сезон. Фукционер в восторге от Льюиса Хэмилтона, сообщает Sky Sports.

"Он уже не тот, каким был раньше. Льюис на 20 лет старше по сравнению с тем временем, когда мы сотрудничали впервые. Все меняются, совершенствуются и развиваются.

Конечно, теперь он гораздо более зрелый, опытнее и идеально вписывается в нашу команду сегодня. Это идеальное сочетание для гоночного коллектива, для меня и Шарля", – заявил француз.

Хэмилтон присоединился к Феррари в этом году. Британский пилот заключил со Скудерией многолетний контракт. Ранее он защищал цвета Макларен и Мерседес, а во время выступлений в Формуле-3 соревновался под руководством Вассера.

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