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Действующий чемпион MotoGP выбрал команду на сезон-2026

Испанский пилот определился с будущим.
Вчера, 22:56       Автор: Антон Федорцив
Хорхе Мартин / Getty Images
Хорхе Мартин / Getty Images

Гонщик Априльи Хорхе Мартин отказался от предварительных планов. В следующем сезоне он продолжит выступления за итальянскую команду, сообщает официальный сайт MotoGP.

Испанец перебрался в Априлью перед сезоном-2025. Впрочем, из-за ряда травм Мартин принял участие только в одном этапе этого года. Да и на катарском гран-при он не смог финишировать.

Мартин собирался воспользоваться опцией разрыва контракта с Априльей. Его менеджер даже публично предоставил клиенту статус "свободный" на 2026 год. Зато команда настаивала на обязательствах чемпиона.

Напомним, испанец Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Германии с чередой аварий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: motogp Хорхе Мартин Априлья

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