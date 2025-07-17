Действующий чемпион MotoGP выбрал команду на сезон-2026
Испанский пилот определился с будущим.
Гонщик Априльи Хорхе Мартин отказался от предварительных планов. В следующем сезоне он продолжит выступления за итальянскую команду, сообщает официальный сайт MotoGP.
Испанец перебрался в Априлью перед сезоном-2025. Впрочем, из-за ряда травм Мартин принял участие только в одном этапе этого года. Да и на катарском гран-при он не смог финишировать.
Мартин собирался воспользоваться опцией разрыва контракта с Априльей. Его менеджер даже публично предоставил клиенту статус "свободный" на 2026 год. Зато команда настаивала на обязательствах чемпиона.
Напомним, испанец Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Германии с чередой аварий.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!