Маркес-старший уверенно выиграл супераварийный немецкий этап MotoGP

Пилот Дукат Марк Маркес выиграл основную гонку Мото Гран-при Германии. Испанец стартовал первым и создал комфортный отрыв на протяжении заезда.

Маркес-старший к 8-му кругу успел оторваться от всех конкурентов. Один за другим из борьбы выбыли два преследователя ветерана – Фабио ди Джанантонио из VR46 и пилот Априльи Марко Бедзекки. Оба вылетели из-за падений.

В конце концов, на вторую ступень пьедестала поднялся Алекс Маркес из Грезини. Третьим стал Франческо Баньяя (Дукати). В общей сложности финишировали 10 пилотов из 18-ти на старте. Маркес-старший укрепил лидерство в общем зачете (344 очка).

Гран-при Германии, основная гонка

Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

1. Марк Маркес

2. Алекс Маркес +6,380

3. Франческо Баньяя +7,080

Кстати, накануне Марк Маркес триумфовал в спринте Мото Гран-при Германии.

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