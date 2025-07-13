Маркес-старший уверенно выиграл супераварийный немецкий этап MotoGP
Пилот Дукат Марк Маркес выиграл основную гонку Мото Гран-при Германии. Испанец стартовал первым и создал комфортный отрыв на протяжении заезда.
Маркес-старший к 8-му кругу успел оторваться от всех конкурентов. Один за другим из борьбы выбыли два преследователя ветерана – Фабио ди Джанантонио из VR46 и пилот Априльи Марко Бедзекки. Оба вылетели из-за падений.
В конце концов, на вторую ступень пьедестала поднялся Алекс Маркес из Грезини. Третьим стал Франческо Баньяя (Дукати). В общей сложности финишировали 10 пилотов из 18-ти на старте. Маркес-старший укрепил лидерство в общем зачете (344 очка).
Гран-при Германии, основная гонка
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь
1. Марк Маркес
2. Алекс Маркес +6,380
3. Франческо Баньяя +7,080
Кстати, накануне Марк Маркес триумфовал в спринте Мото Гран-при Германии.
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