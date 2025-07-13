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Автоспорт

Маркес-старший уверенно выиграл супераварийный немецкий этап MotoGP

До финиша добрался только десяток мотогонщиков.
Сегодня, 16:55       Автор: Антон Федорцив
Марк Маркес / Getty Images
Марк Маркес / Getty Images

Пилот Дукат Марк Маркес выиграл основную гонку Мото Гран-при Германии. Испанец стартовал первым и создал комфортный отрыв на протяжении заезда.

Маркес-старший к 8-му кругу успел оторваться от всех конкурентов. Один за другим из борьбы выбыли два преследователя ветерана – Фабио ди Джанантонио из VR46 и пилот Априльи Марко Бедзекки. Оба вылетели из-за падений.

В конце концов, на вторую ступень пьедестала поднялся Алекс Маркес из Грезини. Третьим стал Франческо Баньяя (Дукати). В общей сложности финишировали 10 пилотов из 18-ти на старте. Маркес-старший укрепил лидерство в общем зачете (344 очка).

Гран-при Германии, основная гонка
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

1. Марк Маркес
2. Алекс Маркес +6,380
3. Франческо Баньяя +7,080

Кстати, накануне Марк Маркес триумфовал в спринте Мото Гран-при Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: motogp дукати Марк Маркес

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