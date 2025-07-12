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Автоспорт

Марк Маркес с камбэком победил в дождливом спринте Мото Гран-при Германии

Опытный пилот триумфовал в непростых метеоусловиях.
Сегодня, 17:04       Автор: Антон Федорцив
Марк Маркес / Getty Images
Марк Маркес / Getty Images

Испанец Марк Маркес выиграл короткий заезд немецкого этапа. На мотодроме в Саксонии он одолел и соперников, и дождливую погоду.

Пилот Дукати стартовал первым, но лишился позиций на старте. Маркес-старший зашел в поворот слишком широко и вынужден был прокладывать путь вверх. Кульминация прорыва наступила на предпоследнем круге с обгоном Марко Бедзекки.

Итальянский пилот Априльи финишировал вторым. Дополнил подиум француз из Ямахи Фабио Куартараро. Марк Маркес укрепил лидерство в общем зачете пилотов. Ветеран набрал 319 очков и уже на 78 пунктов опережает младшего брата Алекса.

Гран-при Германии, спринт
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

1. Марк Маркес
2. Марко Бедекки +0,938
3. Фабио Куартараро +4,361

Напомним, действующий чемпион Хорхе Мартин определился с датой возвращения в мотогонки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: motogp дукати Марк Маркес

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