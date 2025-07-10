Чемпион MotoGP определился с датой возвращения в гонки

Испанец принял участие только в одном этапе этого года.

Пилот Априльи Хорхе Мартин в скором времени возобновит выступления в сезоне-2025. Действующий чемпион элитной мотогонки вернется на Мото Гран-при Чехии после удачных тестов в Мизано, сообщает Crash.Net.

Испанский гонщик уже пропустил девять из десяти этапов этого года. После двух переломов Мартин в апреле появился в Катаре, но сломал ребра и повредил легкие из-за падения. Этап в чешском Брно намечен на 18-20 июля.

В прошлом году испанец выиграл 3 этапа и опередил в общем зачете итальянца Франческо Баньяю. В межсезонье Мартин сменил Прамак на Априлью. Правда, чемпион может расторгнуть контракт с командой.

Напомним, испанец Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Нидерландов и упрочил лидерство в чемпионате.

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