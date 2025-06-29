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Автоспорт

Маркес-старший выиграл Мото Гран-при Нидерландов

Младший брат испанца сломал руку из-за падения.
Сегодня, 16:52       Автор: Антон Федорцив
Марк Маркес / Getty Images
Марк Маркес / Getty Images

Пилот Дукати Марк Маркес триумфовал в нидерландском Ассене. Накануне он выиграл короткий заезд этапа.

Маркес-старший стартовал только четвёртым, но сумел опередить всех конкурентов. На 6-м круге произошла авария, в которой пострадал гонщик Грезини Алекс Маркес. Он заблокировал колесо в борьбе за позицию, упал на асфальт и сломал руку.

Провалился обладатель поула Фабио Куартараро из Ямахи, финишировав аж на 10-й строчке. Зато дополнили подиум пилот Априльи Марко Бедзекки и Франческо Баньяя (Дукати). Марк Маркес отпраздновал шестую победу за 10 этапов.

Маркес-старший укрепил лидерство в общем зачете (307 очков). Далее расположился его младший брат Алекс (239 пунктов). Третьим идет двукратный чемпион мира Баньяя (181 балл).

Гран-при Нидерландов, основная гонка
Мотодром Ассен, Ассен

1. Марк Маркес
2. Марко Бедекки +0,635
3. Франческо Баньяя +2,666

Напомним, звезда World Superbike Топрак Разгатлиоглу присоединится к MotoGP в 2026 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дукати Марк Маркес

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