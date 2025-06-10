Двукратный чемпион World Superbike перейдет в MotoGP

Турецкий пилот Топрак Разгатлиоглу присоединится к MotoGP в сезоне-2026. Двукратный чемпион WorldSBK будет выступать за Прамак, сообщает официальный сайт команды.

Опытный турок покинет "Супербайк" после восьми сезонов в составе Кавасаки, Ямахи и BMW. За это время Разгатлиоглу завоевал два титула (2021, 2024) и еще дважды стал вице-чемпионом. В этом году он борется за титул с итальянцем Николо Булегой.

В нынешнем сезоне цвета Прамак защищают австралийский мотогонщик Джек Миллер и португалец Мигель Оливейра. Лучший результат – 5-е место австралийца на Мото Гран-при Америк. Выступают они на байках Ямаха.

Напомним, экс-руководитель Хаас Гюнтер Штайнер может стать акционером команды MotoGP.

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