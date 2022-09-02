Украина - Великобритания: видеообзор матча Евробаскета-2022
Представляем вашему вниманию лучшие моменты победного поединка с участием коллектива Айнарса Багатскиса.
В первом туре группового этапа сборная Украины по баскетболу встретилась с Великобританией.
"Сине-желтые" добыли легкую победу на старте турнира, возглавив свою группу.
Самым результативным игроком матча стал Святослав Михайлюк, набрав 17 очок.
В следующем туре коллектив Айнарса Багатскиса встретится с Эстонией.
Вашему вниманию видеообзор матча Украина - Великобритания:
Украина - Великобритания 90 : 61