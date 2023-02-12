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Баскетбол

Сборная Украины сохранила шансы на выход на женский Евробаскет-2023, обыграв Литву

Украинки заняли второе место в отборочной группе и теперь ждут результатов других команд.
Сегодня, 20:15
Украина обыграла Литву / fbu.ua
Украина обыграла Литву / fbu.ua

Сборная Украины успешно завершила квалификацию женского Евробаскета-2023, сохранив шансы на выход в финальную стадию континентального первенства.

В последнем матче отбора на чемпионат Европы украинская национальная команда одержала победу над Литвой со счетом 71:65 и заняла второе место в своей группе.

Лучшей в составе сборной Украины в этом поединке стала Алина Ягупова, набравшая 21 очко и совершившая девять подборов и семь перехватов.

Евробаскет-2023. Женщины
Квалификация. Группа B. 6-й тур

Украина - Литва 71:65 (21:12, 19:30, 23:8, 8:15)

Сборная Украины: Балабан (11), Дубнюк (7), Ягупова (21 + 9 подборов + 5 передач + 7 перехватов), Мазниченко (16), Юркевичус (5 + 5 подборов) - старт; Уро-Ниле (5), Филевич (3), Горобец (3), Мусиенко (0), Дацько (0)

Сборная Украины финишировала второй в отборочной группе с четырьмя победами в шести матчах и продолжает претендовать на выход на Евробаскет-2023 как одна из лучших команд, занявших вторые места. Окончательные итоги квалификации чемпионата Европы станут известны после завершения всех поединков отбора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евробаскет Женская сборная Украины по баскетболу

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