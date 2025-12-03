Сборная Украины 3х3 примет участие в чемпионате мира в Польше

Женская сборная готовится к чемпионату мира в Варшаве.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 cыграет на чемпионате мира 2026 года.

Украинская команда смогла квалифицироваться на ЧМ-2026 по рейтингу. Добавим, что сине-жёлтые занимают 14-е место в рейтинге ФИБА национальных федераций в женском баскетболе 3х3.

Турнир пройдет с 1 по 7 июня 2026 года в польской Варшаве. Всего в соревнованиях примут участие 20 сборных.

Для женской сборной Украины это будет второе подряд выступление на чемпионате мира по баскетболу 3х3 и седьмое в целом.

В 2025 году сборная Украины проиграла все матчи на ЧМ по баскетболу 3×3 среди женщин и заняла 18-е место в турнирной таблице.

Тем временем украинская мужская сборная по баскетболу сыграет против сборной Испании. Поединок намечен на 27 февраля.

