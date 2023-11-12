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Баскетбол

Украина потерпела второе поражение подряд в квалификации женского Евробаскета-2025

Провальная четвертая четверть перечеркнула весь успех, который украинские баскетболистки добыли ранее.
Вчера, 23:08
Украина - Португалия / ФБУ
Украина - Португалия / ФБУ

В воскресенье, 12 ноября, состоялся матч второго тура отбора на женский Евробаскет 2025 года, в котором сошлись сборные Украины и Португалии.

В отличие от предыдущей встречи, где Сербия не дала ни единого шанса (40:82), в этот раз украинки все делали, как надо.

Уже по итогам первой четверти "желто-синие" захватили лидерство, и даже проигранная вторая четверть не изменила ситуацию - преимущество было зафиксировано в третьей 10-минутке.

Но что-то необъяснимое произошло в заключительной четверти. Украинки, которые имели 6-очковый отрыв, умудрились пропустить практически столько же, сколько за предыдущие 30 минут матча. И при этом они сами не выделялись результативностью, что, в итоге, привело к разгромному и обидному поражению.

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Самой результативной в составе сборной Украины стала Виктория Балабан, собравшая линию из 19 очков, 3 подборов и 2 передач. Однако на ее счету также наибольшее количество потерь (8).

Интересной статистикой отметилась Татьяна Юркевичус: не совершив ни одного броска, она собрала 15 подборов и 7 передач.

Украина - Португалия 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)

Украина: Балабан (19 + 3 подбора + 2 передачи), Путря (13 + 3 подбора), Дубнюк (10 + 4 подбора + 4 передачи), Филевич (9), Уро-Ниле (7 + 2 передачи), Бойко (5), Юркевичус (0 + 15 подборов + 7 передач), Любинец (0 + 2 подбора + 2 передачи), Митина (0), Волошина (0).

В следующем матче женская сборная Украины встретится со сборной Северной Македонии. Этот поединок состоится совсем не скоро - 7 ноября 2024 года.

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